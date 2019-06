Rimini. Minaccia di uccidere padre, fratello e zio: arrestato

RIMINI. Ha minacciato di uccidere il padre, il fratello e lo zio. Al padre ha gridato: "Sei un infame. Adesso vengo a casa e uccido te, mio fratello e mio zio". Poi, rivolto allo zio: "Ti taglio la gola, ti spacco di botte". Un riminese di 49 anni, noto alle forze dell'ordine per problemi di stato di ebbrezza e possesso di sostanze stupefacenti, è stato arrestato ieri per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per gravi minacce ai familiari.



Due volanti della polizia sono intervenute in una abitazione nella zona tra Rivazzurra e Marebello per una lite in famiglia. Al loro arrivo, l'uomo poi finito in manette, si è scagliato contro il fratello e dopo contro gli agenti di polizia, spingendo, scalciando e tentando di colpirli al volto con un pugno. I poliziotti sono in fine riusciti a immobilizzare l'uomo, in stato di ebbrezza alle nove del mattino, e ad arrestarlo.