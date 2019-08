Rimini. Metromare (Trc): rigettati tutti i ricorsi contro l'opera

RIMINI. Metromare, il Consiglio di Stato ha rigettato tutti i sette ricorsi che erano stati presentati dai cittadini privati di via Serra, legati alla vicenda dei lavori fatti e relativi abbattimenti di porzioni di abitazioni per fare spazio al tracciato. Con queste sentenze si concludono quindi tutti i contenziosi legati alla realizzazione dell’opera: tra ricorsi per chi era stato escluso alla gara e gli espropriati sono state circa una novantina le impugnazioni, tutte alla fine vinte da Agenzia Mobilità, poi diventata Pmr.

La demolizione di una abitazione nel 2013

A restare in piedi è solo la richiesta di risarcimento avanzata dalla stessa Pmr nei confronti del Comune di Riccione e della sindaca Renata Tosi per gli stop al cantiere che fecero slittare di parecchio l’esecuzione dell’opera: la richiesta di Pmr è di 2 milioni di euro.