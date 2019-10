Rimini. Medico no vax, l'Ordine apre inchiesta

RIMINI. Medico “no vax” sotto inchiesta da parte dell’Ordine dei medici. Lo ha annunciato questa mattina il presidente Maurizio Grossi presentando la mostra su “Vecchie e nuove epidemie” curata dal dottor Walter Pasini: dal 5 ottobre al 1° novembre al Museo della Città. Il dottor Grossi ha ricordato come Rimini sia ancora un’area in cui la copertura vaccinale su morbillo, parotite e rosolia sia ancora al di sotto del livello di sicurezza: 88,3 per cento contro il 95. A tal proposito l’Ordine vigila sui propri iscritti e in seguito ad alcune segnalazioni è stata "aperta una procedura nei confronti di un medico in odore no vax". Ora si dovrà esprimere la commissione disciplinare e nella più grave delle ipotesi rischia la radiazione.

