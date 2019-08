Rimini, Mattarella stasera al Galli per Muti, maxischermo in piazza

Questa sera il capolavoro mozartiano “Le nozze di Figaro” sarà diretto dal Maestro Muti al Teatro Galli. I riminesi che non entreranno in sala potranno vederlo in diretta in piazza Cavour su un maxi schermo a partire dalle 21.

Al teatro Galli sarà presente anche il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella.

Il presidente Sergio Mattarella

«Un regalo che Mozart fa al repertorio italiano, che testimonia quanto Mozart non solo parlasse e conoscesse l’italiano, ma avesse capito fino in fondo l’incedere tipico della nostra pronuncia, la melodia e il ritmo delle parole, il filo espressivo che attraversa le frasi». Così il Maestro Riccardo Muti parla de Le nozze di Figaro, caposaldo della letteratura musicale a cui è dedicato il programma dell’eccezionale concerto che oggi aprirà la 70esima edizione della Sagra Musicale Malatestiana.

«Un evento unico reso storico», sottolinea il Comune di Rimini, dall’annunciata partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in platea per assistere ad un concerto che vedrà il Maestro Muti dirigere l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini su una selezione di brani del capolavoro mozartiano.



Il maxischermo, così come avvenuto per l’inaugurazione del 28 ottobre scorso, consentirà di far risuonare le note mozartiane anche in piazza Cavour. Il concerto - diviso in due parti, della durata rispettivamente di 60 e 50 minuti - sarà quindi trasmesso in diretta a partire dalle 21.