Rimini. Mamma con 4 figli: “Ecco i segreti per le vacanze low cost”

«Vacanze low cost a Rimini? Fate della spiaggia la vostra seconda casa». Rincari, inflazione galoppante e incertezze: per molti quest’anno le ferie sono soltanto un miraggio ma c’è chi ha fatto il salvadanaio sin dallo scorso inverno e continua a programmare ogni giornata nel solco di una ragionata parsimonia. Una saggezza che ha il profumo di altri tempi ma si sposa anche con l’ottica green di borracce al seguito e vestiti riciclati. La 48enne mamma a tempo pieno Paola Colombo, residente a Modena, dispensa consigli per una vacanza al risparmio, forte dell’esperienza giornaliera con quattro figli dai 5 ai 16 anni.

Colombo, come è riuscita ad andare vacanze?



«Il primo trucco è venire in Romagna. In passato optavo per la Liguria, dove per due mesi si spende quanto serve per soggiornare in Riviera da marzo a ottobre. Secondo punto, bisogna scegliere lo stabilimento balneare giusto: non tutti hanno gli stessi servizi, né tantomeno gli stessi prezzi. Noi andiamo al bagno Tiki 26 di Rimini, anche perché negli ultimi tre anni non ha registrato alcun rincaro. Visto il rapporto fiduciario, prendiamo l’ombrellone per tutta la stagione confermandolo dall’anno precedente. Quanto all’alloggio, siamo in sei e l’hotel non sarebbe la soluzione ideale. Per abbattere i costi affittiamo un appartamento per tutto l’anno, in primis come punto di appoggio per mio marito che è dirigente di azienda a San Marino e poi per tornare a Rimini durante le feste principali, non solo d’estate. Due camere e un divano letto dove ci stringiamo volentieri».

Come risparmia a tavola?

«Faccio scorte negli ipermercati, puntando su sconti e offerte. Per gli altri acquisti scelgo il mercato o i supermercati che offrano la consegna a domicilio scontata. Nessun dubbio per il pesce: vado al mercato coperto. Per il pranzo siamo muniti di borsa frigo e nessuno esce senza la sua borraccia o lo zainetto con la merenda preparata al mattino. I locali sono depennati dalla lista con l’unica eccezione, seppur saltuaria, del ristorante in spiaggia che fa lo sconto del 10% ai clienti stagionali. A dirla tutta, la vacanza si comincia a organizzarla dall’inverno precedente limitando molte cose o rinunciandovi: dai divertimenti ai weekend fuori porta. Quanto al rifornimento di carburante, scelgo per tempo dove farlo, prediligendo le piazzole dei centri commerciali, ma soprattutto dicendo addio al pieno in autostrada».

Cos’è impensabile?

«Un cono in gelateria, siamo in sei e ogni sera spenderei almeno venti euro. Da qui la scelta delle classiche vaschette formato famiglia, prese a sconto al supermercato».

Shopping estivo?

«Conservo grandi scatoloni con i vestiti del primo figlio che sono passati al secondo, saltando la terzogenita femmina, per arrivare al più piccolo. È una questione ecologica oltre che un evidente risparmio, ma va detto che non impazziamo per le grandi marche. Credo che a far la differenza sia il buon gusto, non uno scontrino a tanti zero, e non mi vergogno a dire che alcuni capi li compro al mercato».

Come la mettiamo con sport e passatempi?

«Non neghiamo quanto fa bene alla salute, a Modena i ragazzi fanno sport da settembre a giugno, ma poi subentra la vita all’aria aperta con grandi nuotate in mare, jogging al mattino e lunghe passeggiate. Per leggere passiamo dalla biblioteca di Rimini. Non facciamo le ore piccole, ma è indubbio che la città offra tanti eventi gratuiti e che la spiaggia apra le porte di una seconda casa. Questo è il punto».

Ovvero?

«Scegliendo lo stabilimento adatto, accontenti tutta la famiglia a costo zero. A volte ceniamo con la pizza sotto l’ombrellone e ci appoggiamo sempre al bagno Tiki 26 per la palestra en plein air e corsi gratuiti, c’è tutto: dal pilates alla sala pesi per mio figlio sino alla zumba. Lo stabilimento è dotato di doccia calda e phon, incluso lo spogliatoio per cambiarsi quindi, finita la giornata, rientriamo a casa già in perfetto ordine».