Rimini. Lei lo lascia, lui la prende a pugni. Denunciato minorenne

RIMINI. Lei lo ha lasciato e lui l'ha picchiata. Lei è finita all'ospedale con 15 giorni di prognosi e lui si è beccato una denuncia per lesioni personali. E' la storia triste di due ex fidanzatini riminesi non ancora maggiorenni ed è accaduta domenica sera in spiaggia, in un bagno molto noto di Marina centro. Hanno iniziato a parlare. La discussione è degenerata. Lei gli ha fatto sapere che lo avrebbe lasciato.

Lui le ha dato un pugno in faccia. I clienti di un vicino chiringuito hanno visto la scena e hanno chiamato la polizia che ha trovato la ragazza in lacrime e gonfia in viso. L'ex fidanzato è stato portato in questura - dove poi sono stati sentiti anche dei testimoni - e denunciato.