Rimini, la Finanza in azione all’alba nell’operazione “Paper moon 2”: tre arresti a Rimini

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, con la

collaborazione dei colleghi di Avellino, Bari, Caserta, Forlì-Cesena, Milano e Napoli, hanno

dato avvio, alle prime luci dell’alba di stamani, ad una vasta operazione di polizia

denominata “PAPER MOON 2”, in Emilia Romagna ed in contemporanea in Campania,

Puglia e Lombardia, che ha disarticolato il tentativo di soggetti di origine campana, quasi

tutti pregiudicati, di insinuarsi nel settore turistico – ricettivo di questa provincia.

Oltre 50 militari della Guardia di Finanza, coordinati e diretti dalla Procura della Repubblica

di Rimini con il supporto dei Reparti territoriali locali, stanno eseguendo un provvedimento

del G.I.P. presso il Tribunale di Rimini con cui sono state disposte 6 misure cautelari

personali, di cui due in carcere ed una ai domiciliari, nonché il sequestro preventivo di beni

dal valore complessivo di oltre 200 mila euro per i reati di associazione a delinquere,

trasferimento fraudolento di valori, estorsione, usura, abusiva attività finanziaria, furto

aggravato, detenzione abusiva di armi, favoreggiamento della prostituzione, simulazione di

reato, falso ideologico del privato in atto pubblico, truffa. In corso anche 13 perquisizioni

domiciliari e presso sedi di società.