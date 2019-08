Rimini, la "brava notte": trovano soldi e li restituiscono

Hanno ritrovato un portafoglio con all’interno 145 euro e lo hanno restituito al proprietario.

È il bel gesto compiuto da sei ragazzi fra i 18 e 19 anni: si tratta di Dunia Ezekari, Andrea Montemaggi, Giancarlo Raspa, Mattia Agarri, Giulio Lepri, Davide Tentoni che abitano fra Rimini, Santarcangelo e Misano.

I sei stavano tornando verso casa dopo una serata trascorsa al Tiberio Music Festival, al parco Marecchia. Erano le 2 di notte quando, davanti alla Domus del Chirurgo in piazza Ferrari, hanno trovato un portafoglio, proprietà di un turista di Verona di 43 anni. All’interno oltre ai soldi anche i documenti, la tessera sanitaria, il bancomat e le coordinate bancarie.

«Abbiamo visto il portafoglio in terra e abbiamo subito deciso di restituirlo», raccontano Andrea Montemaggi, 18 anni, studente dell’Itts Leonardo Da Vinci di Rimini e Dunia Ezekari, 19 anni, allieva dell’istituto professionale di moda Marie Curie di Savignano.



«Tutti e sei siamo andati in questura a sporgere denuncia e abbiamo fatto… le ore piccole». Il giorno dopo la bella sorpresa. Il turista veronese, che alloggiava all’hotel Duomo, si è infatti presentato dai carabinieri per sporgere denuncia e contemporaneamente ha ricevuto la chiamata della polizia che lo avvisava che il portafoglio era stato ritrovato.

Così l’uomo ha voluto conoscere i ragazzi ai quali, ieri pomeriggio, ha offerto un aperitivo in spiaggia oltre alla ricompensa di 10 euro a testa (si sono presentati in due), prima di tornare a casa.

«Per noi è stata una bella gratificazione personale – raccontano Dunia e Andrea –. Abbiamo deciso di rendere pubblica questa notizia un po’ perché i giornali parlano sempre di cose negative, e anche per dare il buon esempio: vedendo noi, magari anche altri potrebbero farlo».