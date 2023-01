Rimini, l’House of rock si sposta al Moe’s

Musica, maestro! Il tempio del rock fa armi e bagagli e… mette su famiglia. In via Dario Campana, da quasi tre lustri, l’House of Rock si trasferirà infatti nei prossimi mesi nella sede dell’ex Moe’s di via Pomposa con l’obiettivo dichiarato di sviluppare il format ristorazione-musica live andando ad ampliare la gamma della proposta artistica. Lo rivela Lorenzo Gabuzzi, amministratore della società che gestisce anche il 365 e il Nelson’s insieme ai soci Denis Preite, Roberto Masini e Gilberto Melucci.

Gabuzzi, partiamo dal principio: quando e perché nasce l’House of Rock?



«Ho aperto il mio primo locale di musica dal vivo a Roma nel 1989 e nel 1991 ho comprato il ristorante Belvedere per farci il Rock Island continuando a proporre live per altri quasi 20 anni, poi nel 2009 l’ho lasciato e ho rilevato insieme ai miei soci l’ex Gasoline fallito creando l’House of Rock. Sono un ex musicista amante delle performance dal vivo e in questi 15 anni il format è sempre stato chiaro e definito: il live al centro di tutto, con un palco nel mezzo del ristorante, eventi e tv per le partite. Il punto è che il locale è diventato piccolo per il pubblico che siamo riusciti a ritagliarci e per un certo tipo di band e concerti: oggi l’House of Rock è riconosciuto fra i primi 10 locali di rock in Italia pur essendo quasi un buco rispetto agli altri…».

Lorenzo Gabuzzi

Avete quindi deciso di guardarvi intorno alla ricerca di spazi più grandi?



«Diciamo che si sono combinate alcune situazioni. Noi eravamo alla ricerca di sfide nuove, perché dalla chiusura di Slego o Velvet non ci sono più locali che fanno un certo tipo di concerti e siamo stati contattati dai nuovi proprietari dell’ex Moe’s (i soci Gianluca e Andrea Bernardi e Ubaldo Manaresi): lo avevano acquistato come investimento con l’idea di farci un magazzino da dare in affitto visto che è vicino all’autostrada e in buone condizioni, ma hanno la nostra stessa passione, ce lo hanno proposto ed è nata l’idea di farne la nuova sede dell’House of Rock».

