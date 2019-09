Rimini, 75enne muore investita sulla Marecchiese

RIMINI. Incidente mortale oggi verso le 13.30 sulla Marecchiese, all'altezza dell'incrocio con via Raganella. Una donna di 75 anni è stata investita da un furgone che procedeva in direzione del centro mentre attraversava la strada insieme al figlio di 49 anni, in un punto dove non ci sono strisce pedonali. Nell'urto la donna è caduta sbattendo la testa sull'asfalto sotto gli occhi del figlio che è stato ricoverato in stato di choc. Inutile i soccorsi di medico e sanitari del 118, la donna è deceduta sul posto. I rilievi dell'incidente sono affidati alla polizia municipale che ha anche dovuto regolare il traffico che ha subito forti rallentamenti su tutta via Marecchiese.

Il punto in cui è avvenuto l'incidente (foto Diego Gasperoni)