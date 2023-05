Rimini, incontro Rota-Maniero per il futuro

Una giornata insieme e tra i vari argomenti ovviamente il Rimini lo ha fatto da padrone. Ieri il presidente Alfredo Rota e il direttore sportivo Andrea Maniero hanno parlato a 360 gradi del passato, presente e futuro del Rimini e lo hanno fatto nella città natale di Maniero, a Padova. Poi insieme sono tornati in riva all’Adriatico dove da oggi ognuno avrà i suoi impegni personali.

Nasce il Rimini 2023-2024

Si può dire che la giornata di ieri, martedì 30 maggio 2023, ha segnato lo spartiacque tra la stagione conclusa sul campo l’11 maggio, a Pontedera, e l’inizio di quella nuova. Incontro doveva esserci tra i due maggiori protagonisti e incontro c’è stato.

Maniero ha fatto una relazione dettagliata a Rota di come vorrebbe costruire il nuovo Rimini che al momento annovera circa dieci giocatori sotto contratto e non tutti resteranno, così come potrebbe capitare che qualcuno dell’altra metà svincolata rinnovi dal 1 luglio.

E poi si è parlato dell’allenatore, Marco Gaburro, del girone d’andata condotto in un certo modo e del girone di ritorno sviluppatosi in modo opposto. Finire bene o male una stagione ha la sua importanza a prescindere dal risultato finale. Se alla seconda stagione di fila viene fuori un giro di boa altamente insufficiente (solo il Fiorenzuola ha fatto peggio) vuol dire che l’esperienza si è esaurita. Lo stesso Gaburro sul sito TuttoC domenica scorsa ha dichiarato che «l’addio è il passo naturale, il ciclo è concluso». Parole nette, chiare, inequivocabili che magari Rota e Maniero avrebbero preferito sentire di persona piuttosto che attraverso qualche canale social. Detto questo, a Gaburro non è stato comunicato ancora nulla anche se comunque è sempre bene ribadire che il suo contratto scade il 30 giugno.

E sul futuro ovviamente si è spostato il mirino su qualche eventuale ingresso importante in società.

Il ritiro estivo

Insomma un incontro pieno che ovviamente nel viaggio di ritorno si è focalizzato anche sulla sede del ritiro estivo che inizierà attorno a metà luglio. Sono tre le opzioni tra le quali spicca una novità qualora dovesse essere scelta. Infatti piace molto Chianciano Terme, in provincia di Siena, località turistica toscana di quasi 7mila abitanti. Comunque è bene ribadirlo, si tratta di un’opzione così come per esempio a Maniero non dispiacerebbe l’idea di restare in città più che altro per permettere ai tifosi di restare sempre a contatto con la squadra.