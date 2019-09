Rimini, incendio al ristorante

I Vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti alle ore 23:32 in zona Grotta Rossa a Rimini per incendio in un ristorante. I Vigili del fuoco prontamente intervenuti hanno circoscritto le fiamme vicino alla sola zona frigoriferi ed al perlinato adiacente, limitando la propagazione dell’incendio al resto del locale. I Vigili del fuoco tramite motoventilatore hanno liberato il ristorante dai fumi della combustione e messo in sicurezza la struttura, l’intervento è durato circa due ore. Sono intervenuti oltre i Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia Municipale per la gestione del traffico e viabilità.

Il ristorante era chiuso per lavori