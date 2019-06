RIMINI. Per i casting della sua decima edizione, Italia’s Got Talent ha scelto per la quinta volta Rimini e fra oggi e domani mattina sono attesi oltre 4.000 aspiranti star al Palacongressi. Sotto un sole cocente che ha consigliato agli organizzatori di far compiere la lunga trafila verso il palco dei sogni all’interno della struttura e di distribuire centinaia e centinaia di bottigliette d’acqua fresca.