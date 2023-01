Rimini, il vescovo Anselmi: “I gay sono sempre i benvenuti”

Monsignor Nicolò Anselmi domani sarà a Rimini per il suo insediamento ufficiale e diventerà il nuovo vescovo, prendendo il posto di Francesco Lambiasi, che saluta dopo quindici ann



Da Genova a Rimini. Cosa lascia e cosa pensa di trovare?



«Indubbiamente lascio molti affetti coltivati “in presenza”, ora dovrò alimentarli con altre modalità. La mia famiglia, mia sorella, i parenti, i confratelli preti ai quali mi sento molto legato, gli amici, e tante persone specie quelle più bisognose che in questo periodo ho tentato di aiutare. Spero che altri continuino questa opera; anche da lontano, cercherò di proseguire come potrò.

Lascio Genova con gratitudine: è la città in cui sono nato, dove ho studiato e sviluppato il mio ministero, e nella quale ho imparato davvero tante cose. Di Rimini mi parlano tutti come una bella città e una bella diocesi: aperta, espansiva e sincera. Confesso che è una “fetta” d’Italia che conosco meno. Ma noto che è percorsa da uno spirito imprenditoriale e da tanta disponibilità alla collaborazione, aspetto questo bene coltivato con impegno dal vescovo Francesco Lambiasi. Vengo in mezzo a voi fiducioso: farò anch’io la mia parte in questo servizio che il Signore attraverso Papa Francesco mi ha chiesto di svolgere».

La dialettica tra Chiesa e Stato laico spesso chiama in causa il tema dei diritti. Cosa ne pensa, ad esempio, dei diritti di chi non è sposato, degli omosessuali?



«Persone che possono avere orientamenti sessuali differenti rispetto a quello eterosessuale, come cittadini penso debbano avere tutti i diritti civili che la Costituzione e i vari ordinamenti concedono loro, e anche nella vita della Chiesa sono sempre e comunque i benvenuti per un cammino di fede e di incontro col Signore. Nella mia passata esperienza ho avuto il dono di vivere un cammino di fede con persone non eterosessuali ed è stato fonte di arricchimento e di crescita per me e anche per loro».

