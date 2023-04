Rimini, i musicisti della scuola “Alighieri” trionfano in Abruzzo – Gallery

I giovani chitarristi della sezione C ad indirizzo musicale della scuola Media “Dante Alighieri”, capitanati dal maestro Aldo Vianello, hanno conquistato tutti primi premi nelle loro categorie del 5° Festival chitarristico “Dalla natura al suono”, il concorso nazionale dedicato a giovani musicisti che si è tenuto questo weekend al Teatro di Civitella Alfedena (L’Aquila), organizzato dall’Associazione Rosso Rossini di Roma.

L’Ensemble “Arc en Ciel” formato da Alice Suzzi, Samuele Clementi, Mia Mosconi, Matilda Bucci, Maria Bianca Bovara e Chiara Allegra Zamagni della 3C, ha ottenuto il primo premio assoluto (punteggio 100 su 100) nella loro categoria; il duo “Incanto” composto da Aurora Sergio e Sara Zannoni della 2C ha conquistato il primo premio con menzione speciale e ha fatto il bis insieme a Carlotta Bocchini, in formazione Trio “Maria Rita Brondi”, in omaggio alla grandissima chitarrista riminese del’900. Nella categoria solisti, i ragazzi della 3C (Alice Suzzi, Samuele Clementi, Mia Mosconi, Maria Bianca Bovara e Chiara Allegra Zamagni) hanno conquistato tutti il primo premio, così come Bianca De Stasio e Alice Zito della classe 1C.

“Questi ultimi anni sono stati molto difficili per la scuola italiana – dicono i genitori dei chitarristi della “Dante” ringraziando il prof. Vianello – e i suoi ragazzi. La musica in particolare è stata penalizzata e ha reso molto complicato il percorso musicale. Questa è una grande soddisfazione, un momento di ritrovato entusiasmo e rivalsa per questi ragazzi. Adesso si torna a scuola con la motivazione alle stelle per lavorare sodo sul repertorio del concerto di fine anno che si terrà al Teatro Galli, insieme a tutti gli altri musicisti della sezione musicale”.