Rimini. Grande distribuzione in crescita negli ultimi 10 anni

Cresce la grande distribuzione nel Riminese. E il commercio cambia volto: più supermercati, più grandi magazzini, meno attività di vendita al dettaglio e negozi di vicinato. E’ quanto emerge dal report della Camera di commercio che sarà presentato domani mattina (ore 9.30, Camera commercio di Forlì) nel corso dell’incontro che l’assessore regionale al Commercio, Andrea Corsini, terrà coi sindaci e le categorie economiche della Romagna per presentare il progetto di legge per lo “Sviluppo dell’economia urbana e qualificazione e innovazione della rete commerciale e dei servizi”.

Il quadro della situazione

Commenta Gianni Indino, presidente provinciale Confcommercio: «La fotografia che ne esce non mi sorprende affatto. Perché questo trend è consolidato da tempo. Lunedì (domani, ndr), infatti, interverrò al summit e punterò il dito sulla necessità di rilanciare le botteghe di prossimità, che sono poi le principali sentinelle di quartiere». Ma vediamo come è cresciuto il commercio nei grandi spazi. Se nel 2011, nella provincia di Rimini, c’erano 92 attività della grande distribuzione, dieci anni dopo (il focus camerale è aggiornato al 2021) queste attività sono lievitate del 18,5%, arrivando a 109 unità: supermercati in particolare (62), poi 25 minimercati, 11 grandi magazzini, 9 grandi magazzini specializzati, 2 ipermercati. Attività che impiegano 2.889 persone (meno 1,9%), 1.715 nei soli supermercati.

Gli effetti collaterali

Rilancia Indino: «Lavoro, tempo ridotto, rapporti umani freddi, hanno rivoluzionato le nostre abitudini. Mettendo al centro degli acquisti la grande distribuzione, dove compri tutto quello che cerchi con estrema rapidità e senza nemmeno guardare in faccia chi hai vicino o la stessa cassiera. E senza badare alla freschezza o meno dei prodotti o ai consigli che può darti un negoziante che conosci da sempre, che sono il senso di comunità che oggi manca».

Le riqualificazioni

Sottolinea allora l’assessore Corsini: «Oltre a dare impulso all’economia, queste nuove azioni di governance e marketing, contenute nella proposta di legge, che riqualificheranno la rete commerciale nelle comunità locali, porteranno allo sviluppo della qualità dei servizi rivolti ai cittadini». Aggiunge, quindi, Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna: «Le imprese commerciali svolgono una funzione di presidio sociale e sono le insegne dove “storico” diventa turismo e “smart” servizio».

Più ristoranti e meno bar

Secondo il focus della Camera di commercio, dopo un 2022 chiuso con un aumento del 5,9% del valore aggiunto (+4,7% totale economia), si prevede, per l’area Forlì-Cesena e Rimini, un 2023 con un +1,9% di crescita, che risente degli eventi alluvionali. Va poi detto che nell’ultimo decennio c’è stato un forte calo delle imprese del commercio al dettaglio (71.700 quelle operanti nel 2022), un forte aumento dei ristoranti (2.900 in attività), un calo dei bar (1900) e un aumento molto forte nel settore dei servizi alle imprese (sono 4.150 le imprese).