Rimini, Gessica Notaro denuncia un animalista-hater

«Hai visto il profilo di sta put… na, fa l’addestratrice di delfini. Ti facessero fare la fine di quella di Rimini, un po’ di cloro buttato dove dico io e cambia idea al volo». Gessica Notaro ha deciso di reagire. Uno pseudo animalista ha dato della “put… na” sui social network a una donna semplicemente perché è una addestratrice di delfini, caldeggiando, come punizione, di farle fare la fine di «quella di Rimini», appunto Gessica Notaro, come si sa, sfregiata con l’acido in volto dal suo ex fidanzato.

Il post dell'hater denunciato da Gessica Notaro

La riminese ha così deciso di mettere alla berlina il presunto paladino dei diritti degli animali, evidentemente ben poco propenso a tutelare quelli delle donne, pubblicandone foto, nome e cognome sul suo profilo Instagram. «Penso sia ora che certi individui si assumano la responsabilità di ciò che dicono - ha scritto Notaro -. E, per la cronaca, i veri animalisti sono altri».

Gessica sempre su Instagram ha presentato il suo nuovo partner di ballo.

Si chiama Vito Coppola, «è il campione italiano in carica di danze latino americane classe As e molti di voi lo conoscono grazie alla trasmissione “Amici” dove ha fatto parte del corpo di ballo dei professionisti. Il nostro percorso inizia oggi».