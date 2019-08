Rimini, fenicotteri in difficoltà atterrano sulla spiaggia

RIMINI. Diversi esemplari di fenicotteri sono stati segnalati sulle spiagge del litorale. A darne notizia è il Centro Recupero Selvatici Anpana di Rimini che sul proprio profilo facebook ha lanciato un appello: "ATTENZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE Tra ieri e stamattina ci sono state fatte diverse segnalazioni di fenicotteri sulla spiaggia. Sono esemplari giovani probabilmente solo stanchi che hanno perso momentaneamente il gruppo". Anpana precisa inoltre che "Se non ci sono chiari segni di difficoltà NON DISTURBATELI. STATE LONTANI in silenzio e lasciateli riposare. Non siate fonte di stress. Se si accovacciano o sembrano stare male chiamate 3387204689". Fenicotteri sono stati fotografati sia a Riccione che a Rimini ma anche lungo la costa marchigiana.



