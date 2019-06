Rimini, è morta la donna travolta sulle strisce da una moto

RIMINI. Non ce l'ha fatta. E' morta a metà pomeriggio la donna di quasi novant'anni investita oggi poco dopo l'ora di pranzo da una moto di grossa cilindrata, in via Coletti, a Rivabella di Rimini. La donna era stata centrata sulle strisce pedonali.

La moto che ha centrato l'anziana

A centrarla una Ducati Rossa Multistrada guidata da un uomo di Torre del Greco del 1961, che ha riportato ferite di non grave entità e che viaggiava in direzione nord sud. Nonostante una lunga frenata non è riuscito a evitare la donna, probabilmente a causa della velocità sostenuta ma saranno gli agenti della polizia municipale intervenuti sul posto a verificare la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità.

I rilievi della polizia municipale e i soccorsi del 118

La donna era stata trasportata in gravissime condizioni (anche tenuto conto dell'età dell'anziana) con l'elisoccorso all'ospedale Bufalini di Cesena dove è deceduta. L'uomo è indagato per omicidio stradale.