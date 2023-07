Rimini, donna galleggiava senza sensi in acqua salvata in extremis

Salvata da morte certa, grazie all’allarme tempestivo di un passante e dalla pronta azione del bagnino di salvataggio che l’ha strappata alla morte. Daniel Binotti, 33 anni, in possesso del brevetto di salvataggio da quando ne ha 18, intorno alle 18 di venerdì si è lanciato in mare e ha raggiunto una turista bolzanina di una cinquantina di anni che galleggiava sulle onde antistanti il bagno 112 di Rivazzurra con il volto riverso in acqua. Qualche istante in più, e il corpo, ancora animato dal battito cardiaco, sarebbe stato riportato a riva senza vita.

«Un passante mi ha avvertito che in mare c’era una donna che galleggiava con la faccia in giù, rivolta verso l’acqua, che sembrava morta – racconta il salvataggio, ripercorrendo quei momenti adrenalinici che sempre più spesso si verificano durante i suoi turni –. Era a circa trenta metri dalla riva, nell’acqua non altissima, a una persona alta un metro e settanta arrivava alla vita. Non ho preso il moscone e l’ho raggiunta correndo nell’acqua». L’immagine della turista abbandonata alle onde, a faccia in giù, ha fatto immediatamente pensare Daniel al peggio. Ma per fortuna, una volta raggiunta, ha constatato che c’era polso, che la donna respirava, ma che «schiumava dalla bocca ed era in stato di incoscienza».

«L’ho presa in braccio e l’ho riportata a riva, dove c’era il signore che mi aveva avvertito ad aspettarmi. Gli ho dato l’allarme, dicendogli di chiamare subito l’ambulanza, che non c’era tempo da perdere e mentre aspettavamo il 118 abbiamo fatto le pratiche salvavita».

Immediatamente sono arrivati in soccorso gli altri operatori della spiaggia, prendendo il defibrillatore e praticando le manovre salvavita alla cinquantenne.

«Le abbiamo fatto le respirazioni con pallone Ambu (un pallone autoespandibile che serve per supportare l’attività respiratori, ndr) e le abbiamo attaccato un defibrillatore, in caso andasse in arresto cardiaco – spiega ancora Binotti – ma ci siamo accorti che c’era battito e che quindi non era in arresto cardiaco». A quel punto le hanno rivolto una domanda, “come ti chiami?” per verificare se la donna stava riprendendo conoscenza. E lei, con voce flebile, ha pronunciato il suo nome. «Poco dopo è arrivata l’ambulanza ed è stata portata in Pronto soccorso. Mi hanno detto che è stata ricoverata in osservazione, ma non è in pericolo di vita, per fortuna». Escludendo un infarto, è plausibile che a causare il malore in acqua sia stata un’indigestione. Poco prima, infatti, la turista avrebbe consumato un aperitivo. Quella attuale, stando alla sola esperienza di Daniel, è un’estate intensa dal punto di vista dei salvataggi. «Da giugno fino a oggi (ieri, ndr) ho fatto sette interventi. E due persone purtroppo sono morte. Erano uomini anziani. Non sempre è possibile strappare alla morte chi si sente male in mare, purtroppo».

Solo la settimana scorsa, a Cattolica, si sono verificati un paio incidenti in mare che non si sono conclusi, purtroppo, altrettanto positivamente.

Gli episodi in ordine di tempo, entrambi dai risvolti tragici, sono quelli che hanno visto morire tra le onde prima Khadim Ndiaye, lo sfortunato 17enne di origini senegalesi, residente con il padre a San Giovanni in Marignano, che ha perso la vita il 5 luglio poco lontano dagli scogli di Cattolica. In seguito, l’8 luglio è deceduto Maurizio Radoani, turista 53enne, anche lui trentino come la vacanziera salvata al bagno 112 di Rivazzurra. L’uomo era stato visto cadere a peso morto in poche decine di centimetri d’acqua dai bagnini di salvataggio. Inutile si è rivelato ogni tentativo di soccorso per rianimarlo: ai medici del 118 non è restato altro da fare che constatare il decesso sulla riva. Fatale, in questo caso, è stato probabilmente un malore, mentre a strappare alla vita il 17enne, che non sapeva nuotare, è stato il mare grosso.