Rimini, danneggiano auto in sosta: tre minori denunciati

Tre diciassettenni (un forlivese, un romeno, un moldavo) e un sedicenne riminese, sono stati denunciati per danneggiamento dall'Ufficio prevenzione generale soccorso pubblico della Questura. Il quartetto è stato rintracciato dal personale delle Volanti dopo che dalla capitaneria di porto erano stati segnalati atti vandalici su un'auto in sosta in via Destra del Porto. E' così iniziata la caccia ai vandali che nel frattempo avevano spaccato specchietti retrovisori anche in via Baldini, Viale Astore, Viale Centauro. Durante il raid il giovane moldavo si è procurato una vasta ferita ad una mano, tanto da dover essere trasportato al pronto soccorso con un'ambulanza del 118.