Rimini, congresso Cgil: il giorno dei leader del centrosinistra

I lavori della seconda giornata del XIX congresso nazionale della Cgil ‘Il lavoro crea il futuro’ sono ripresi oggi alle ore 9 al palacongressi di Rimini. Al centro di questa giornata il talk con Carlo Calenda (Azione), Giuseppe Conte (M5S), Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana), Elly Schlein (Pd) e il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. A moderare l’incontro politico, in programma alle ore 12.45, la giornalista Lucia Annunziata che per l’occasione presenterà anche il suo libro ‘L’inquilino’. Agli interventi delle delegate e delegati, che si susseguiranno per tutta la giornata, si alterneranno le interviste a cinque ospiti per parlare di economia, diritti, lavoro, sport.

Alle ore 11 sul palco saliranno Marianna Mazzucato, economista, insieme a Luc Triangle, segretario generale IndustriALL EU. La testimonianza dell’attivista per i diritti umani Pegah Moshir Pour è prevista per le ore 17, a seguire le interviste a Umberto Calcagno, presidente Aic e a Chiara Marchitelli, responsabile calcio femminile Aic. Inoltre, è in programma per le ore 15 l’intervento di Yolanda Diaz, seconda vicepresidente della Spagna e ministra del Lavoro e dell’Economia sociale. Domani alle 12 è previsto l’intervento della premier Giorgia Meloni, sabato l’elezione del segretario Landini al suo secondo mandato.