Rimini, casa di riposo abusiva in un hotel: attività sospesa e multa

RIMINI. Un albergo veniva utilizzato in parte come sede di una casa di riposo. E senza le autorizzazioni necessarie per potere accogliere gli anziani. A seguito di una ispezione del Nas di Bologna, i militari hanno segnalato la struttura all'Ausl per la mancanza di autorizzazione e sanzionato il titolare per tremila euro. L'attività dell'albergo-casa di riposo (che ha un valore di due milioni di euro), dove erano presenti circa trenta ospiti, è stata sospesa. Resta aperta la parte che accoglie i turisti.

