Rimini, Borgo San Giovanni in festa: ecco il programma

Inaugura giovedì 18 luglio ma entra ufficialmente nel vivo sabato 20 luglio la quindicesima edizione della Festa del Borgo San Giovanni. La festa popolare che da anni aveva cadenza biennale - recentemente grazie alla volontà degli imprenditori e del Comitato Parrocchiale Festa del Borgo San Giovanni, in collaborazione con Zeinta di Borg - diventa annuale e come di consueto propone un cartellone di eventi d’arte, cultura, spettacoli, musica e street food coinvolgendo l’intero borgo da via Tripoli all’Arco d’Augusto.

Ecco il programma!

GIOVEDI’ 18

Alle ore 18, il calendario della manifestazione si apre con l’inaugurazione della mostra Ritratti per Stal Mami. I libri di Lilièn a cura dei Musei Comunali in collaborazione con la Biblioteca Gambalunga.

La mostra sarà visitabile venerdì dalle 18 alle 22,30, sabato e domenica dalle 18 alle 21. Ingresso libero*.

Sempre giovedì 18 alle ore 21 e alle ore 22 lo spazio dell’Antiquarium accoglierà Storie del Borgo. Per un museo diffuso fra Ausa e Palazzo Ghetti a cura dell’Associazione Ecomuseo Rimini in collaborazione con l’Archivio Fotografico della Biblioteca Gambalunga.

L’incontro è volto a valorizzare le preziose testimonianze archeologiche e storiche del Borgo.

VENERDI’ 19

Alle ore 21 Alessandro Giovanardi, storico e critico d’arte, nel Chiostro Carmelitano della Chiesa di San Giovanni Battista, terrà una conversazione su Il Maestro dell’Estasi. Guido Cagnacci in San Giovanni Battista

SABATO 20

Sabato alle 18 taglio del nastro con le autorità locali

Alle ore 18.30, la Sala conferenze di Palazzo Ghetti ospiterà l’incontro E’ fiól de re. Liliano Faenza e il dialetto a cura di Gianfranco Miro Gori.

Ore 18,30 Palco Tripoli: spettacolo di Danza Futura

Ore 21 Palco Arco d’Augusto Babbutzi Orkestar in concerto

Ore 22,30 Palco Arco d’Augusto Jack Torsani DJ (Electro funk DJ SET)

Sabato 20 e Domenica 21 luglio alle ore 21 nel cortile di palazzo Ghetti verrà rappresentata Stal Mami reloaded, farsa underground in dialetto riminese di Liliano Faenza nell’originale ideazione di Fabio Bruschi con Lingua di Confine e Città Teatro.

Costo biglietto: € 10,00 Prevendita: presso il Teatro Galli di Rimini dal martedì al sabato dalle 10,00 alle 14 martedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 17,30

Info: www.sagramusicalemalatestiana.it – tel. 0541.793811 – 704294*

Domenica 21 luglio alle ore 18.30, nella Sala conferenze di Palazzo Ghetti Davide Pioggia racconta i dialetti dei quattro borghi riminesi nell’incontro dal titolo I borghi in dialetto.

DOMENICA

ore 17.00 VISITA GUIDATA Per le vie del Borgo via xx Settembre

Prenotazione consigliata al 333.7352877.

ore 18,30 Palco Arco d’Augusto Gli Aironi, Nomadi Tribute Band

ore 19 Palco Tripoli InDanza Show Academy

ore 21 Palco Arco d’Augusto Concerto Pop Deluxe con Cristina di Pietro

ore 20,30 Palco Tripoli Funkomatics

Ore 22 estrazione finale della Lotteria del Commercio e delle imprese riminesi, promossa da Zenta di Borg e dalla Caritas Diocesana: 1 premio: 1.500,00 euro - 2 premio: 1.000,00 euro- 3 premio: 500,00 euro - 55 premi da 100,00 euro!