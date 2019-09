Rimini. Boom di pesce e prezzi bassi. Tutte le foto al Mercato coperto

RIMINI. Ha fatto il suo ingresso trionfale al Mercato coperto.

Il pesce è sbarcato dai pescherecci ed è “approdato” sui banchi delle pescherie. I prediletti dai riminesi, affamati di pesce nostrano dopo i 40 giorni di fermo pesca, sono moletti, triglie, sogliole e canocchie. Con un buon quantitativo di pesce, come ha confermato il presidente del Mercato coperto Marziano Tamburini, «i prezzi sono in linea con l’anno scorso, e si attestano in fascia medio bassa». Questa mattina, i moletti si vendevano a tra i 7 e gli 8 euro al chilo, le sogliole intorno ai 12 al chilo, le canocchie circa 5 e le triglie intorno ai 10 euro. I primi clienti sono arrivati quando le sette del mattino non erano ancora scoccate.