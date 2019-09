Rimini. Be Pet: tre domeniche di "cultura cinofila" alle Befane

RIMINI. Saranno tre domeniche speciali quelle che il Canile Stefano Cerni del Comune di Rimini e Le Befane Shopping Centre di Rimini, promuoveranno da domenica 29 settembre per diffondere "cultura cinofila" e buone prassi per la gestione, la cura, l'educazione dei cani e dei gatti. “Il cane è il miglior amico dell'uomo – dicono i promotori - ma quanta fatica educare i nostri amici a quattro zampe che devono imparare a convivere con noi sia in casa che fuori, negli spazi aperti come in quelli chiusi nel rispetto di tutti. Per questo abbiamo pensato a tre domeniche speciali, ad una serie di incontri aperti a tutti gli amanti dei cani, ma anche dei gatti, desiderosi di saperne di più sulla gestione casalinga e non solo del proprio animale domestico che si terranno negli spazi del centro commerciale Le Befane da sempre pet friendly". Gli operatori e i volontari che prestano servizio nel Canile Stefano Cerni del Comune di Rimini, nelle domeniche 29 settembre, 6 e 13 ottobre 2019 dalle 16 alle 18, saranno disponibili all'interno de Le Befane Shopping Centre in occasione di Be Pet, manifestazione gratuita durante la quale gli educatori del canile saranno lieti di rispondere alle domande del pubblico.

