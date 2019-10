Rimini, via Bastioni e Giovanni XXIII dal 20 ottobre cambia tutto

RIMINI. Finiti i lavori a Porta Galliana, dal 20 ottobre cambia la viabilità cittadina. Le novità più importanti per ora sono due. Cambia il senso di marcia in via Bastioni Settentrionali e si procederà da mare a monte. Allo stesso tempo viene mantenuto il doppio senso nella via Circonvallazione Occidentale e chi si dovrà dirigere in direzione mare potrà utilizzare via Ducale, via Cavalieri per giungere in via Giovannni XXIII, arteria nella quale cambierà il senso di marcia e si procederà da monte a mare. Una “rivoluzione” propedeutica ai lavori in piazza Malatesta, da concludere entro la fine del 2020, che comporteranno la pedonalizzazione dell’area fra il Castello e il Teatro. Per le feste natalizie sarà sperimentata la chiusura alle auto del Ponte di Tiberio.

