Rimini: avvelenato col topicida, confessa la compagna 80enne

«Sono stata io a dare il topicida al mio compagno di una vita». Si chiude con la confessione della donna, messa alle strette dai suoi stessi figli oltre che dagli investigatori, il giallo del pensionato avvelenato in casa a piccoli dosi e salvato in extremis dopo un ricovero per un’emorragia interna. In considerazione dell’età della signora, prossima agli ottanta anni, non è stata disposta nei suoi confronti alcune misura cautelare: è stata denunciata a piede libero con l’accusa di tentato omicidio aggravato (nella foto In piedi il comandante della squadra di pg dei carabinieri in Procura Luigi Prunella accanto al pubblico ministero Luca Bertuzzi).

I particolari sul Corriere Romagna domani in edicola

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: