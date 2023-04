Rimini. Assicurazione Eurovita, l’anziana: ho perso i risparmi

Cresce a macchia d’olio il numero di persone coinvolte nel caso delle polizze Eurovita bloccate. E, da almeno una settimana, i centralini di Federconsumatori Rimini sono tempestati di telefonate di riminesi preoccupati dei propri soldi investiti in quel particolare ramo assicurativo.

Spiega Graziano Urbinati, presidente dell’associazione dei consumatori: «In una settimana saranno state un centinaio le persone che hanno chiesto il nostro aiuto. Solo oggi avranno chiamato una decina di riminesi, ma non solo. Perché una volta letto del nostro interesse al problema hanno cominciato a chiamare anche dalla Toscana, dal Piemonte, perfino dalla Sicilia».

Per questo la Federconsumatori ha anticipato a questa sera, alle 20,30, l’assemblea pubblica con i propri legali: incontro fissato presso la sala Bronzetti, in via Caduti di Marzabotto 30, presso la sede della Cgil.

Sottolinea Urbinati: «Vogliamo dare il nostro supporto legale a tutte quelle persone, e sono tante, che hanno acquistato queste polizze presso istituti di credito del nostro territorio».

“I miei soldi in fumo”

Tra le tante vittime c’è anche la signora Piera (usiamo un nome di fantasia per proteggere la privacy della donna), pensionata riminese di 74 anni.

Racconta l’anziana: «Ho investito in quella polizza Eurovita gran parte dei miei risparmi. E adesso non so più se riuscirò a riaverli indietro. Ci ho messo 20mila euro. Era il 2019, se non vado errata. E l’ho fatto fidandomi esclusivamente di quello che mi dissero in banca. Mi diedero garanzia che sarebbe stato un investimento sicuro. E, invece, eccomi qui. A piangere i miei soldi».