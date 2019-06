Rimini, arrestato spacciatore: sequestrati droga e 51mila euro

RIMINI. Operazione anti droga dei carabinieri nel quartiere Borgo Marina: un arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Negli ultimi giorni l’attenzione dei militari si è concentrata sul quartiere di Borgo Marina. I militari hanno iniziato a monitorare con incisività gli spostamenti nella zona, identificando, nell’ultima settimana, circa 300 persone tra residenti, passanti e turisti, ascoltando e sviluppando le segnalazioni di commercianti e cittadini che vivono la zona nelle 24 ore della giornata.



Ed è proprio grazie alla messa in sistema delle segnalazioni di vari cittadini che nella serata di ieri i carabinieri della Compagnia di Rimini hanno inflitto un duro colpo agli spacciatori operanti nel centro di Rimini, particolarmente attivi in questo periodo proprio nel quartiere Borgo Marina. L’attenzione si è concentrata in questo caso sui canali di approvvigionamento con cui vengono rifornite le piazze di spaccio riminesi, al fine di “chiudere i rubinetti” ai numerosissimi pusher che con l’arrivo del periodo estivo e del conseguente massiccio afflusso di turisti, intensificano in modo esponenziale l'attività di spaccio al dettaglio.

I carabinieri hanno controllato una Toyota Yaris. All'interno hanno trovato in uno zaino occultato sotto un sedile del veicolo, 9 confezioni in cellophane contenenti complessivamente 5 grammi di cocaina e 6 buste in plastica termosaldate contenenti circa 550 grammi di marijuana. La perquisizione veniva quindi estesa all’abitazione del guidatore, un 31enne, poi a un garage dal quale era stato notato uscire nel corso del servizio di osservazione, di cui peraltro deteneva le chiavi di ingresso, rinvenendo ulteriori 100 grammi circa di cocaina, 1,5 kg di marijuana, 3 bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto, materiale vario utilizzato per il confezionamento, nonché la somma contante di 51.060 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il 31enne è stato così arrestato.