Rimini: apre il BoaBay, sconto agli studenti

Estate: pronti, partenza, via! Un po’ in ritardo rispetto al previsto, a causa delle condizioni metereologiche, inaugura domani mercoledì 12 giugno il BoaBay, l’aquapark galleggiante nel mare di Rimini, che dà il via alla stagione estiva.

Per l’occasione, vista anche la concomitanza con la fine della scuola, nella giornata di domani per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado il costo del biglietto d’ingresso è di 2 euro!

Boabay si estende nello specchio di mare di fronte agli stabilimenti balneari dal 47 al 62, a soli 100 metri dalla riva e promette come ogni anno divertimento ed emozioni in un ambiente completamente naturale: il mare di Rimini!

Diecimila metri quadrati di superficie, 400 metri di percorso, 140 gonfiabili modulari che compongono la scritta Rimini, scivoli, tunnel, rampe inclinate, piattaforme, jumping areas e un iceberg di 5 metri di altezza, per un “villaggio galleggiante” che in totale sicurezza (con 10 bagnini di salvataggio che sorvegliano l’area) offre ad adulti, giovani e bambini momenti di puro divertimento, adrenalina a volontà, schiamazzi di gioia e braccia alzate per chi giunge al traguardo.

BoaBay sarà aperto tutti i giorni dal 12 giugno al 31 agosto 2019, dalle 10.00 alle 19.00.

Biglietto d’ingresso per bambini e adulti € 10,00