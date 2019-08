Rimini, "Andrea Lupo" dona apparecchiature a Terapia Intensiva

L’associazione Andrea Lupo Onlus nell’ambito del progetto cardine delle umanizzazione delle cure in ambiente sanitario, ha voluto donare al reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Infermi di Rimini, due tablet, duecento auricolari e altri strumenti informatici per migliorare l’assistenza ai pazienti degenti in Rianimazione. Questa donazione permetterà di migliorare la comunicazione assistenziale e il livello di cure, con lo scopo finale di umanizzare le terapie, anche quelle invasive: la musica e la tecnologia come cura.

