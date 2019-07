RIMINI. Sconta la pena ai domiciliari, ma esce di casa per mettere a segno uno scippo ai danni di una donna. A tradire l’uomo è stata la prontezza di un cittadino che ha assistito alla scena e ha annotato il numero di targa dello scooter in fuga. Grazie a quella i poliziotti delle Volanti sono risaliti all’intestatario che era stato autorizzato dal giudice a uscire di casa per sottoporsi a delle terapie mediche in ospedale.