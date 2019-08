Rimini, agguato degli ultrà in stazione: tifoso del Cesena in ospedale

Quattro supporter del Cesena, arrivati in treno a Rimini domenica scorsa per assistere al derby di Coppa Italia di Lega Pro sono stati accerchiati da una decina di ultrà del Rimini con tanto di spranghe alla mano in piazzale Cesare Battisti. I biancorossi, che indossavano caschi da motociclista, si sarebbero avvicinati con fare minaccioso e avrebbero preteso la consegna di sciarpe e magliette con le insegne del Cesena. Al rifiuto di uno dei tifosi cesenati è seguita la reazione: ad avere la peggio è stato un trentenne di Cesenatico, colpito da un pugno in piena faccia. Accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale “Infermi” di Rimini gli è stato diagnosticato un trauma cranico.

