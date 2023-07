Rimini. Addio a Ilde, la regina della piadina

E’ morta Ilde Urbinati. La storia titolare del chiosco “Bar Ilde” sul colle di Covignano, famoso per la sua piadina, aveva 87 anni. Una vera e propria istituzione per Rimini e la piadina. Nel 1958, il padre di Ilde, Antonio Urbinati, aprì il chiosco e mise la figlia ai fornelli. Oggi l’attività è gestita dalle sorelle Federica e Francesca Bertarella nipoti di Ilde.

Raccontava Ilde, quando le si chiedeva dei suoi inizi: “All’inizio non ci volli stare, poi diventò tutta la mia vita. Di qui sono passati tanti personaggi, da Gino Bramieri ad Anna Falchi, passando per Vittorio Sgarbi. Mi ricordo anche di Oreste Lionello, che volle portarmi in Francia per delle commedie. Rifiutai perché la mia vita è qui, io attrice di teatro (dialettale) lo sono già a Rimini”. Non solo regina della pianina, infatti, Idle era anche un’apprezzata attrice dialettale nella compagnia di Guido Lucchini, più un passatempo in cui ci metteva tanta passione che un lavoro.

La ricetta segreta della sua piadina? “Farina, strutto, acqua e sale – aveva raccontato al Corriere -: non c’è nessun segreto, tutti possono venire a dare un’occhiata mentre la prepariamo. E’ tutto lì, alla luce del sole. In 50 anni non è cambiato niente, tranne i ripieni: una volta dentro ci andavano solo prosciutto e salame, adesso c’è qualsiasi cosa”.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente sui social, con tanti messaggi di affetto, cordoglio per la famiglia, e naturalmente nostalgia…