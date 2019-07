Rimini, addio a don Mauro Evangelisti

Lutto nella chiesa riminese: lunedì sera è morto don Mauro Evangelisti. Parroco per sedici anni a Miramare (dove nel 1990 era succeduto a don Italo Urbinati), don Mauro aveva dovuto rinunciare all’incarico pastorale nel 2003, per motivi di salute. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio alle ore 16 in Duomo.

Nato a Rimini il 24 novembre 1955 (originario di Torre Pedrera), era stato ordinato sacerdote l’11 maggio 1980 per imposizione delle mani del vescovo Giovanni Locatelli. Da anni affetto da Sla, dal 2008 era accudito dalla Piccola Famiglia dell’Assunta (la Comunità di Montetauro).