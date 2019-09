Rimini. Il 7 ottobre partono i lavori della ciclabile su via Coletti

RIMINI. E’ prevista per lunedì 7 ottobre l’apertura del cantiere per la riorganizzazione della sede stradale di via Coletti, lavori di riqualificazione, che includono anche la realizzazione di un nuovo percorso ciclabile protetto e rialzato, per una lunghezza complessiva di 907 metri. La nuova pista ciclabile sarà realizzata sul lato monte di Via Coletti, tra il ponte sul Deviatore Marecchia e il ponte della Resistenza. Un progetto necessario - spiega il Comune - perché stiamo parlando di una strada urbana, la via Coletti, dove, dal 2010 al 2017, si è registrato un aumento dei sinistri, con un picco massimo avvenuto nel 2012 e dove, solo nel 2017, si sono verificati 37 incidenti stradali, con altrettanti feriti. Numeri che posizionano questa strada tra le prime 10 arterie cittadine con il più alto tasso di incidentalità. Una zona molto frequentata da ciclisti e pedoni per la presenza di una serie di poli attrattori, come le 3 parrocchie presenti e le 4 scuole, di cui due primarie, una secondaria di primo grado ed una di secondo grado, e i campi sportivi.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: