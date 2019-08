Rifiuti abbandonati, a Imola in arrivo 15 telecamere Multe da 400 euro

IMOLA. Giro di vite per quanti hanno, ancora, la pessima e incivile abitudine di abbandonare i propri rifiuti. A rendere loro la vita più difficile saranno 15 telecamere che, comunque opportunamente segnalate, vigileranno sua altrettante postazioni a rischio - in prossimità di isole ecologiche - in prevalenza in centro storico (11) e sui viali (4). Gli “occhi elettronici” potranno essere spostati nel corso dell’anno. Alcune postazioni sono attive dai primi del mese e per chi sarà “pizzicato” si profilano multe da 100 a 400 euro.

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: