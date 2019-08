Ricoverata a Cesena la donna trovata ustionata in un parco a Bologna

CESENA. E’ stata trasferita al Centro grandi ustionati dell’ospedale di Cesena dove si trova ricoverata in condizioni disperate la donna trovata stamane all’alba priva di sensi in un'area verde di via Marchioni, in zona Barca a Bologna. E ora la Polizia sta indagando per scoprire l'identità della signora, che ha ustioni sul 90% del corpo. Al momento gli investigatori non hanno praticamente elementi su cui lavorare, visto che non è ancora stato trovato nulla che possa aiutare a ricostruire la dinamica dell'episodio né qualcosa che possa fornire indizi sul nome della donna, trovata scalza e con i vestiti bruciati. Viste le condizioni della vittima, non è stato neppure possibile stabilirne l'età o l'etnia, anche se potrebbe trattarsi di una donna caucasica di mezza età. In attesa di capire se riuscirà a sopravvivere, i poliziotti stanno visionando le immagini delle telecamere presenti in zona per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti, che dovrebbero essersi svolti un po' prima della scoperta da parte della passante, visto che non c'era fumo al momento del ritrovamento.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: