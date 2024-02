Viabilità. Chiusure notturne al casello A14 di Riccione e sulla D14 Diramazione per Ravenna agli svincoli di immissione sulla SS16 Adriatica

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 febbraio, sarà chiusa la stazione di Riccione, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Rimini sud o di Cattolica. Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di mercoledì 7 alle 6:00 di giovedì 8 febbraio, saranno chiusi, in modalità alternata, gli svincoli di immissione sulla SS16 Adriatica, verso Ravenna e Ferrara. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini.