Status delle Comunità marine: le sindache di Riccione e Cattolica in Parlamento e dal ministro Tajani

I Comuni del G20 delle spiagge, tra cui Riccione e Cattolica, tornano in pressing per la legge sullo “Status delle Comunità marine”. Domani, martedì 30 gennaio, una delegazione di 15 sindaci, tra cui le prime cittadine di Perla Verde e Regina, Daniela Angelini e Franca Foronchi, incontrerà infatti, in successione, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, i responsabili turismo dei maggiori partiti presenti in Parlamento e nel pomeriggio il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani. Determinante sarà poi il confronto con il presidente della Decima commissione parlamentare, Alberto Gusmeroli, con il quale si farà il punto operativo sull’iter della legge, verificandone i tempi di attuazione. La normativa deve riconoscere “i centri turistici balneari come aree di pregio e da tutelare al pari dei centri storici, al fine anche della riqualificazione degli assi commerciali nelle zone turistiche”, spiega la sindaca di Riccione. “Ci sono voluti sei lunghi anni - aggiunge - per perfezionare una proposta”.

Riccione, come le altre località del G20 Spiagge, “ha la necessità di un quadro normativo che tenga conto della particolare condizione di chi si trova ad amministrazione un territorio con una popolazione di 35.000 abitanti in inverno e centinaia di migliaia di ospiti durante la stagione estiva e non solo”.

Si “modificherà in modo sostanziale il rapporto tra cittadini residenti e turisti”, le fa eco la collega Foronchi, con “maggiori possibilità” per i consigli comunali delle città marine nella pianificazione dei bilanci, “liberando risorse a favore degli abitanti”.

In particolare per quanto riguarda la tassa di soggiorno, i cui limiti di impiego “sono notevoli e, soprattutto, superati dalle necessità di un turismo moderno. Avere nuove regole consentirebbe di usare i proventi della tassa nella forma più opportuna per i residenti che oggi sono molto penalizzati”, sottolinea la sindaco, certa che “stiamo raggiungendo risultati concreti con la nostra azione congiunta. Vogliamo garantire a turisti e cittadini un alto livello di servizi, di sicurezza e di qualità della città”.