Spiaggia, strade e verde pubblico: Riccione si prepara alla Pasqua

Anche la spiaggia di Riccione si prepara in vista della Pasqua, la festività che darà il via alla bella stagione e alle vacanze al mare. L’amministrazione comunale e la Regione Emilia-Romagna hanno predisposto un piano dettagliato di interventi di ripascimento costiero che coinvolgerà le associazioni e gli stabilimenti balneari per garantire spiagge sicure e accoglienti. In particolare, l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile – Servizio area Romagna si sta già occupando della movimentazione della sabbia prelevata dalle zone di accumulo e riportata nelle porzioni di litorale più soggette a erosione. Nella zona di spiaggia compresa tra il porto canale e piazzale Azzarita, la Regione ha già terminato i lavori di trasporto della sabbia che durante la stagione invernale si era depositata e accumulata nelle aree più a nord di Riccione e nell’area a ridosso del molo nord del porto canale. In questi giorni, le medesime operazioni sono in corso anche nella zona sud, nel tratto di litorale compreso tra i bagni 48 e 1, con il materiale sabbioso che proviene da Marina di Rimini. Terminati questi lavori, si procederà alla stesura sia delle dune invernali create lo scorso ottobre a salvaguardia dall’erosione costiera e dall’ingressione marina, sia dei cumuli riportati dalla Regione a ripascimento dei litorali in erosione. Prima di Pasqua, le spiagge saranno completamente ripulite e pronte ad accogliere i visitatori.

Pulizie delle strade e raccolta dei rifiuti: si intensifica l’attività di Hera

In vista delle festività pasquali, il Comune di Riccione, in collaborazione con Hera, intensificherà le operazioni di pulizia delle spiagge e delle strade, oltre al servizio di raccolta dei rifiuti. Attualmente, Hera è già impegnata nella pulizia delle spiagge di Riccione con interventi settimanali, che saranno progressivamente potenziati a partire dal 15 maggio fino a diventare quotidiani dall’1 giugno. Le attività previste includono la pulizia completa delle principali spiagge libere situate in corrispondenza dei piazzali Azzarita, Roma e San Martino, la raccolta dei rifiuti trasportati dalle mareggiate e il mantenimento della pulizia lungo tutta la battigia. A partire dal 18 aprile, Hera potenzierà le attività di pulizia delle strade e la raccolta dei rifiuti per garantire un ambiente ancora più pulito e accogliente. Nei principali parchi comunali verrà effettuata una pulizia quotidiana, mentre nella zona mare si interverrà con una cura particolare delle aiuole sui lungomari nord e sud. Per migliorare il decoro urbano sarà incrementata la frequenza dello svuotamento dei cestini, con un passaggio aggiuntivo nel pomeriggio durante i fine settimana nelle aree turistiche più frequentate. Inoltre, prima di Pasqua, i cestini posizionati sui lungomari e nelle aree di pregio saranno sostituiti in caso di usura o danneggiamento. Gli interventi saranno ancora più efficaci grazie all’impiego di risorse aggiuntive che andranno a integrare la programmazione ordinaria: 3 spazzatrici con autista e 11 operatori manuali. Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, come ogni anno, è previsto un potenziamento dei passaggi per le utenze non domestiche nelle zone turistiche, con svuotamenti supplementari per ogni tipologia di rifiuto rispetto al calendario abituale. Per le utenze domestiche, invece, dal 16 maggio verranno potenziati i servizi di raccolta dell’organico, che passerà da 2 a 3 ritiri settimanali, e del vetro, che avrà una cadenza di raccolta settimanale.

Verde pubblico