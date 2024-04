Riccione, viale Ceccarini, viale Dante e Porto: ecco il piano del Comune

L’amministrazione comunale ha presentato ai residenti e agli operatori delle zone di viale Dante, porto e viale Ceccarini il corposo piano degli interventi previsti per la rigenerazione e riqualificazione di tutto il centro della città. Ieri sera, mercoledì 10 aprile al Palazzo del Turismo, si è svolto infatti il penultimo appuntamento di #riccionepartecipa, il viaggio della sindaca Daniela Angelini e della giunta comunale in tutti i quartieri della città. Questo secondo ciclo di incontri con i quartieri si concluderà mercoledì 17 aprile alle 21 nel Centro di quartiere di viale Arezzo con i residenti di Riccione Due e Tre Villaggi.

Il nuovo viale Ceccarini

L’amministrazione comunale ha in programma di realizzare un nuovo viale Ceccarini attraverso un’opera di ristrutturazione che coinvolgerà anche tutte le aree pedonali limitrofe. L’intervento verrà realizzato per stralci e prevede una nuova pavimentazione, nuovi arredi urbani e l’illuminazione pubblica e una completa rigenerazione del verde.

Piazzale Ceccarini e Giardini Montanari

L’amministrazione comunale sta inoltre procedendo con la progettazione della riqualificazione di piazzale Ceccarini e dei Giardini Montanari che si inserirà in una visione d’insieme unitaria che interesserà anche viale Ceccarini e i viali della centro città in un progetto di rigenerazione urbana che si ispira ai principi della sostenibilità, dell’accessibilità e dell’inclusività. L’obiettivo è trasformare il centro in un “Giardino urbano”.

Il nuovo porto di Riccione

Sono in corso gli interventi per il rinnovamento complessivo delle banchine e degli assi stradali (compreso un nuovo percorso ciclopedonale) di viale Bellini (cantiere aperto) e Parini, nel tratto compreso tra viale D’Annunzio e viale Dante. I lavori lungo viale Bellini termineranno entro l’estate, per poi proseguire sul parallelo viale Parini.

I progetti per l’area del porto a monte di viale Dante

L’intervento di riqualificazione di tutta l’area proseguirà poi in direzione monte, con la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali e la connessione con tutto il verde fino a tutta la zona dei laghetti Arcobaleno. L’amministrazione per questo progetto (i tecnici sono già al lavoro) ha già ottenuto un finanziamento: la chiusura del cantiere è prevista, come disposto dal bando regionale, per giugno 2026. Inoltre, al fine di promuovere l’utilizzo dei percorsi ciclabili e pedonali in prossimità del porto, alleggerendo il traffico della zona, è in corso la progettazione di una nuova bretella stradale che per collegare la rotatoria all’incrocio tra i viali Vittorio Emanuele II, Einaudi e Castrocaro con la rotatoria a monte del sottopasso del porto canale.

La nuova darsena

La giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per la realizzazione delle nuove darsene del porto. Gli indirizzi per il progetto di rigenerazione delle darsene del porto e aree limitrofe, da realizzare con contributi pubblici e privati, prevedono la riqualificazione urbana di piazzale De Gasperi (darsena di levante) con l’eliminazione della sosta di lunga durata, ad eccezione degli stalli di carico e scarico. Saranno previste aree di verde pubblico con arredi urbani e fontane, aree dedicate alla mobilità dolce e un parcheggio interrato.

Nella darsena di ponente, in continuità con piazzetta Dante Tosi, sono previsti interventi di restyling e l’eventuale realizzazione di una “piazzetta di ponente” al termine di viale Galli. Anche lo squero potrebbe avere una nuova collocazione, con la relativa sistemazione della viabilità circostante, onde evitare che il passaggio dei mezzi pesanti possa danneggiare la nuova darsena.

Nuova luce per viale Dante

Comfort visivo, sostenibilità e sicurezza sono alla base del progetto di riqualificazione e efficientamento dell’illuminazione pubblica nel centro di Riccione realizzato nei mesi scorsi. Le aree che sono state interessate sono il tratto di viale Dante, dai Giardini dell’Alba all’incrocio con viale Boito, e i lavori hanno riguardato la sostituzione delle lampade con nuovi corpi luminosi al led. A questi interventi si è aggiunta la sostituzione dei pali cilindrici agli incroci su viale Dante e nel tratto tra piazzale Ceccarini e viale Carducci. Il nuovo sistema consente di incrementare l’efficienza e le prestazioni degli impianti garantendo al contempo il contenimento dell’inquinamento luminoso e un maggiore comfort visivo, che migliora la sicurezza e favorisce la fruizione del viale come luogo di incontro e aggregazione nel cuore del centro città.

I lavori di bonifica delle strade

Prosegue anche per le vie del centro il programma dell’amministrazione comunale per la manutenzione straordinaria delle strade e dei viali dei quartieri centrali con gli interventi che riguarderanno i marciapiedi di viale dei Mille e la bonifica di viale Catullo e viale Monti. È previsto invece per il 2025 il progetto generale di riqualificazione di viale Tasso.

La sicurezza e il decoro urbano

Per la sicurezza saranno installate nuove sofisticate telecamere in zona piazzale Vittorio Veneto e viale Martinelli, in corrispondenza anche dell’ingresso lato mare della stazione ferroviaria. Per l’estate è previsto un incremento della vigilanza anche in piazzale Roma, nelle zone d’ombra che si potranno verificare con l’installazione del palco e del relativo backstage. Sarà rafforzata la Ztl (zona a traffico limitato) in centro, soprattutto nei viali Ceccarini e Dante, a tutela della sicurezza e del decoro urbano. A tal proposito sarà varato un nuovo regolamento sui dehors dei locali pubblici affinché vengano rispettati i requisiti di decoro e di funzionalità imprescindibili per fornire un servizio ai clienti in sinergia con il contesto urbano e ambientale circostante. L’amministrazione inoltre sta ripristinando il decoro urbano in viale Dante, con nuove fioriere e la sostituzione delle panchine rotte.