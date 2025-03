Riccione, Viale Ceccarini: via ai lavori sul manto stradale

Terminati gli interventi di riqualificazione della pista ciclopedonale lungo viale Ceccarini, a monte della ferrovia, da questa mattina, lunedì 3 marzo, sono cominciati i lavori sul manto stradale sul lato verso Cattolica.

I lavori comportano una precisa attività di bonifica del tappetino stradale nei punti in cui gli apparati radicali si sono infiltrati in superficie compromettendo il manto stradale. Gli interventi, attualmente in corso, prevedono la fresatura dell’asfalto; l’attività, seguita da un esperto agronomo, sarà completata la prossima settimana. Durante questa fase dei lavori il traffico sarà gestito da sensi unici alternati per mezzo di semaforo o segnalatore. La prossima settimana i lavori si sposteranno sul lato opposto della carreggiata.

I lavori sul manto stradale fanno seguito agli interventi di manutenzione e sistemazione della ciclabile di viale Ceccarini, partiti lo scorso 22 gennaio e già completati. Anche in questo caso si è intervenuto sulla ciclopedonale, particolarmente ammalorata a causa delle radici dei pini, con la sistemazione della pavimentazione e l’ottimizzazione degli spazi attraverso il rifacimento della segnaletica orizzontale (che completerà i lavori) per garantire un transito più confortevole e sicuro a ciclisti e pedoni.

L’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola sottolinea: “Prosegue l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della nostra città che comprende anche un importante lavoro lungo i principali assi stradali e i viali interni. Questo puntuale piano di interventi punta a rendere la nostra città più accessibile, sicura e vivibile sia per i cittadini che per i turisti”.