Riccione, “Via Romagna per lo Ior”: una pedalata da record con oltre 15mila euro di donazioni

A pedalare è stato un mix di ex professionisti, personalità del mondo del ciclismo e cicloturisti: oltre a Romano Randi, c’erano Roberto Conti (compagno di Marco Pantani e vincitore di tappa sull’Alpe d’Huez al Tour de France 1994), Marco Selleri (direttore di ExtraGiro e organizzatore dei Mondiali 2020 di Imola), il giornalista sportivo Gian Luca Giardini, Paolo e Giancarlo Pagani di Oremplast, Francesco Ferruzzi di Lectron impianti elettrici insieme a Alessandro Ballini, Paolo Ceccarelli, Riccardo Checcoli, Fausto Domenicali, Gian Luca Fabbri, Gianni Gadoni, Giacomo e Michele Garofalo, Nerio Medri, Roberto Medri, Bruno Pelloni, Antonello Zenzani, Gabriele Assirelli, Massimiliano Conti, Loris Bacchilega, Mauro Benini, Fabio Venieri e Nicola Dalmonte.