Riccione, via libera al progetto per la nuova palestra al centro “Nicolatti”

La struttura geodetica polivalente del Centro sportivo Nicoletti, gravemente danneggiata dall’alluvione che colpì la Romagna nel maggio 2023, tornerà presto a nuova vita. La Giunta comunale di Riccione ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il suo completo rifacimento, un intervento dal valore complessivo di un milione 400mila euro.

L’opera è inserita nel piano degli interventi urgenti finanziati dallo Stato per la ricostruzione delle infrastrutture sportive danneggiate dagli eventi alluvionali. Il finanziamento – per un totale di 1.107.519 euro – arriva grazie al decreto del Ministro per lo Sport e i giovani del 20 settembre 2023 e alla successiva Ordinanza n. 24/2024 firmata dal Commissario straordinario alla ricostruzione. Dei fondi assegnati, un milione di euro è destinato specificamente alla ricostruzione della struttura geodetica del Nicoletti, cuore pulsante delle attività sportive cittadine.

“Lo sport a Riccione non è un costo, è un investimento sul futuro della nostra comunità, soprattutto dei nostri giovani, oltre che un prezioso volano per il turismo - dichiara la sindaca di Riccione Daniela Angelini -. Il via libera al rifacimento della struttura geodetica del Nicoletti è un passo cruciale che ci permette di chiudere la ferita lasciata dall’alluvione e, soprattutto, di rilanciare con una visione ancora più ambiziosa. Lo stiamo dimostrando con i fatti e con le opere: dalla nuova piscina da 25 metri allo Stadio del Nuoto, alla riqualificazione energetica dello stadio del nuoto, dal completo rifacimento della pista di atletica e del manto erboso dello stadio alla riqualificazione dell’antistadio con il nuovo campo in sintetico. A questo si aggiungono gli interventi di riqualificazione delle piastre polivalenti e di numerose palestre scolastiche che stiamo portando avanti per offrire spazi moderni e sicuri a tutte le nostre associazioni. La Riccione che immaginiamo investe sulla qualità impiantistica e sulla sostenibilità, per consolidare il suo ruolo di capitale dello sport e del benessere per tutti, atleti e cittadini”.

Il progetto, il cui inizio lavori è previsto per il 2026, prevede la ricostruzione completa della piastra polivalente coperta, con una nuova struttura più efficiente e moderna, l’adeguamento degli impianti tecnici e il miglioramento delle prestazioni energetiche. L’obiettivo è restituire alla città un impianto funzionale, in grado di ospitare attività sportive e ricreative per tutto l’anno.

“Trasformare la vecchia struttura in una palestra moderna e polifunzionale è un progetto importante che risponderà alle esigenze delle nostre associazioni sportive locali che hanno sofferto la mancanza della struttura danneggiata. A loro cercheremo di restituire una struttura moderna e funzionale, in grado di sostenere la loro crescita - sottolinea l’assessore allo Sport Simone Imola -. La nuova struttura potrà inoltre ospitare eventi sportivi di portata più piccola che potranno così utilizzare questo nuovo spazio in alternativa al Playhall”.