Riccione, via libera a una nuova Casa residenza per anziani da 60 posti

Il comune di Riccione annuncia l’adozione del provvedimento che conclude l’iter e rilascia il permesso di costruire per la Casa residenza per anziani (Cra) “Primavera”. Questo progetto, riconosciuto come opera di interesse pubblico, è stato promosso dalla Cooperativa Sociale L’Aquilone - Onlus e consentirà la realizzazione di una struttura moderna e pienamente funzionale.

La nuova residenza, dotata di 60 posti letto, sarà realizzata in viale Veneto. L’operazione permetterà di sostituire l’attuale Casa residenza di viale Torino, un trasferimento necessario poiché la vecchia sede non era più adatta al contesto turistico circostante e non permetteva i lavori di ristrutturazione e ampliamento richiesti. L’approvazione dell’intervento comprende l’impegno da parte del proponente a finanziare e realizzare importanti opere pubbliche a beneficio della città. Nello specifico, il progetto prevede la creazione di nuovi parcheggi, anche a servizio della futura Casa della Salute da parte di Ausl Romagna e aree verdi pubbliche, oltre alla costruzione di una nuova rotatoria all’incrocio tra viale Veneto e via Murano, in linea con le previsioni infrastrutturali del Piano Strutturale Comunale.

L’investimento diretto del soggetto attuatore per queste opere pubbliche è quantificato in circa 500mila euro. L’atto di approvazione sostituisce a tutti gli effetti i vari permessi e autorizzazioni necessari. Per la sua piena efficacia, il provvedimento dovrà essere ratificato dal consiglio comunale entro 30 giorni. L’avvio dei lavori di costruzione sarà subordinato alla firma della convenzione urbanistica e al completamento dei pagamenti previsti.

“La realizzazione della nuova Casa residenza per anziani ‘Primavera’ rappresenta un rilevante intervento, non solo sotto il profilo dell’assistenza agli anziani, perchè grazie alle opere pubbliche previste, come la nuova rotatoria e i parcheggi, miglioriamo accessibilità, sicurezza e servizi per residenti e utenti della futura struttura - dichiara l’assessore all’Edilizia e urbanistica, Christian Andruccioli - si tratta di un progetto che coniuga attenzione sociale e visione urbanistica, in linea con la strategia del futuro Piano Urbanistico Generale della città”.

“Questo progetto rappresenta per noi un passo importante, frutto di un lavoro lungo e condiviso con l’amministrazione comunale. La nuova Casa Residenza ‘Primavera’ sarà una struttura moderna, accogliente e pensata per rispondere in modo concreto ai bisogni delle persone anziane e delle loro famiglie - commenta il presidente della Cooperativa L’Aquilone Denis Ermeti - con questo intervento non solo miglioriamo la qualità dell’assistenza, ma contribuiamo anche allo sviluppo armonico del territorio, grazie alla realizzazione di opere pubbliche utili alla collettività. È un segno tangibile dell’impegno che L’Aquilone porta avanti da anni: costruire comunità solidali e inclusive, in cui la cura e la dignità delle persone siano sempre al centro.”