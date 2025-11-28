Riccione, via libera a una nuova Casa di residenza per anziani da 60 posti

Il Consiglio comunale di Riccione nella seduta di giovedì 27 novembre ha approvato, con 13 voti favorevoli e 5 contrari, il permesso di costruire per la nuova Casa di residenza per anziani “Primavera”, una struttura da 60 posti letto che sorgerà in viale Veneto. Si tratta di un passaggio decisivo che consente l’avvio dell’intervento, riconosciuto come opera di interesse pubblico.

La realizzazione della Cra “Primavera”, promossa dalla Cooperativa Sociale L’Aquilone – Onlus, consentirà di sostituire l’attuale struttura di viale Torino, non più idonea al contesto turistico circostante e non adeguabile alle nuove esigenze di ristrutturazione e ampliamento.

L’approvazione dell’intervento comprende anche l’impegno del soggetto attuatore a finanziare e realizzare una serie di opere pubbliche di rilevante utilità per il quartiere e per la città. Il progetto prevede la costruzione di una nuova rotatoria all’incrocio tra viale Veneto e via Murano, nuovi parcheggi pubblici – utili anche alla futura Casa della Salute realizzata da Ausl Romagna – e la creazione di aree verdi. L’investimento complessivo per queste opere è stimato in circa 500 mila euro.