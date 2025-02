Riccione, un nuovo tavolo tattile al Museo del territorio

Un progetto inclusivo che rende il Museo del territorio di Riccione ancora più accessibile e fruibile a tutti. Domenica 16 febbraio alle 10.30 al Centro della Pesa (viale Lazio, 10) sarà inaugurato il tavolo tattile “La via Flaminia in punta di dita”. Il tavolo interattivo permetterà alle persone non vedenti e ipovedenti di fare un’esperienza interattiva e scoprire, attraverso il tatto, una parte del patrimonio storico e culturale del territorio.

Il tavolo tattile, che andrà ad arricchire il progetto per l’allestimento del nuovo museo presso la ex fornace, è stato finanziato dalla Direzione generale musei del Ministero della cultura attraverso il bando “Piccoli musei” al quale il Comune di Riccione ha partecipato. Il tavolo tattile è stato realizzato anche grazie alla collaborazione del Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) di Pisa.

Il progetto, in linea con le indicazioni del servizio Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna per favorire lo sviluppo di una cultura inclusiva e accessibile, comprenderà anche momenti di formazione per il personale museale per fornire un’esperienza multisensoriale e interattiva sempre più inclusiva.

Oltre al tavolo interattivo domenica 16 sarà inaugurata anche la nuova vetrina che espone le lastre fittili (originali di età romana) rinvenute in viale Cagliari nel 1986 e le repliche dei frammenti architettonici in terracotta rinvenuti a metà Ottocento a San Lorenzo in Strada e oggi esposti presso il Museo della Città di Rimini. L’inaugurazione avverrà alla presenza dell’associazione La Girobussola di Bologna che ha collaborato allo sviluppo dell’interazione dedicata agli utenti con disabilità visiva. “L’inaugurazione del tavolo tattile rappresenta un punto di partenza verso una cultura sempre più inclusiva promossa dall’amministrazione comunale - ha commentato la vicesindaca e assessora alla Cultura, Sandra Villa -. Questa nuova esperienza arricchirà la visita al nostro museo, consentendo a tutti di scoprire il patrimonio archeologico e storico della nostra città in un percorso progettuale più ampio di accessibilità e fruibilità culturale che stiamo portando avanti. Ringrazio le importanti collaborazioni che questo progetto ha messo in campo: lavorare insieme è fondamentale per costruire un futuro in cui la cultura non abbia barriere”.