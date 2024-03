Riccione. Ubriaco, con la patente scaduta, alla guida di un’auto rubata

Ubriaco e con la patente scaduta alla guida di una Mercedes Benz rubata. Lo scorso giovedì, un 50enne originario della provincia di Bari da anni residente nel Riminese è stato fermato dagli agenti della Polstrada, lungo la statale 16 all’altezza di Riccione. “Patente e libretto”, un controllo ordinario che si è concluso in maniera piuttosto inaspettata. In primis, la verifica dei documenti del veicolo di lusso ha fatto emergere come quell’auto non fosse pienamente regolare: la ricerca nella banca dati ha rivelato come lo scorso febbraio fosse stata sporta una denuncia di furto presso i carabinieri di Cesenatico con oggetto proprio quella Mercedes Benz. Situazione che il 50enne ha tentato di spiegare raccontando di aver preso in prestito l’auto da un uomo del quale non conosceva altro che il nome di battesimo.

Ma proprio nel corso della discussione con gli agenti si sono palesati anche il suo alito vinoso e i suoi movimenti scoordinati, convincendo i poliziotti, nonostante fosse da poco passato mezzogiorno, a estrarre l’etilometro. Così l’automobilista soffia per fare l’acoltest e risulta che nelle sue vene scorrono 1,15 grammi di alcol per litro di sangue.

Con la guida in stato di ebbrezza e l’auto risultata rubata, la situazione si era ormai complicata tanto che gli agenti della Polstrada hanno presto chiesto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri, e, nel mentre, il 50enne è stato portato in questura. Qui, durante le pratiche di identificazione, è emerso un ulteriore “dettaglio”. Ovvero che la patente di guida di cui era in possesso era scaduta nel settembre del 2022 e non era mai stata rinnovata.

Al termine della giornata, quindi, il pugliese si è ritrovato denunciato a piede libero per ricettazione e guida in stato d’ebbrezza e sanzionato per aver circolato con la patente scaduta, oltre ad essere stato spogliato della “sua” bella Mercedes.

Un colpo forse insperato di fortuna, invece, per il legittimo proprietario dell’auto tedesca: nella stessa giornata, i carabinieri lo hanno contattato per la riconsegna del veicolo.